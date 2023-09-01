كاتب يقول لحمدوك: ما اتغشيت فيك ولا دقيقة ومن أول يوم عرفتك!

قال كاتب موجهاً حديثه لرئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك “ما اتغشيت فيك ولا دقيقة، من أول يوم عرفتك!”، حيث وجدت هذه الجملة تفاعل كبير على صفحة الكاتب في شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعد أن كتب الأستاذ “حسين ملاسي” منشوره المثير للجدل، علق المتابعين بتباين كبير على، وجاءت أمثلة التعليقات:

كنت الوحيد البتقول ليه عبدالله حاف .ومن كلامك عرفت عبدالله حيروح في حق الله