السجل المدني .. قصة نجاح





ما كنت أرغب في الخوض في شان يتعلق بالشرطة بعد تقاعدي لأنني اغلقت هذه الصفحة وفتحت صفحة جديدة اسأل الله ان اكون موفقا فيها ولكن اجبرني تصريح مزعج لاحد قادتنا الاجلاء السابقين قال فيه دون أن يتحقق من خطورة ما قال ان هنالك حوالي مليون رقم وطني أو أكثر لاجانب جندتهم الدعم السريع تم إدخالها لنظام السجل المدني أو هكذا قال .

وعلي الفور وصلتني عبر مختلف الوسائط اتصالات متعددة بعضها مصدق وبعضها مكذب وكثيرين اضطرب فهمهم لهذا الأمر مما اجبرني لكتابة هذا البوست .

رسميا نفت وزارة الداخلية ما ورد في ذلك التصريح الغريب وخيرا فعلت (بالمناسبة الناطق الرسمي الحالي احد أميز ضباط السجل المدني سابقا) وانا بدوري ادعم ذلك النفي وأود أن املك المواطن السوداني الخطوات التقنية المرتبطة بنظام السجل المدني والتي تحول تماما دون حدوث ما جاء في ذلك التصريح حتي يكون مطمئنا ان بيانته في حرز آمن واضعها في الخطوات التالية:

اولا: مرحلة التحقق الاولي والتصديق الورقي وهي مرحلة اساسية يتم فيها التأكد من استيفاء مقدم الطلب لشروط الحصول علي الجنسية بموجب قانون الجنسية الجنسية والاستيثاق من صحة وسلامة المستندات التى قدمها .

تمارس هذه السلطة علي مرحلتين تشمل مرحلة التحري ويقوم بها ضابط مختص في رتبة صغيرة ومرحلة المصادقة الورقية ويقوم بها ضابط في رتبة اعلي من المتحري .

قام السجل المدني بتطوير نظام الكتروني بمسمي الفحص والتدقيق الهدف منه إعانة الضابط للوصول للقرار السليم من خلال رفده بمعلومات كثيرة حول مقدم الطلب (الأسرة، المنطقة، صحة المستندات، التحقق من الشهود …. الخ) .

ثانيا: مرحلة إدخال البيانات وفيها يتم إدخال جميع بيانات مقدم الطلب الي النظام المحوسب وتشمل البيانات التعريفية كاملة ، صورة الوجه ، بصمات الأصابع العشرة ، المستندات المؤيدة بما فيها وثائق التحري والتصديق الورقي لصالح نظام الأرشيف الإلكتروني.

ثالثا: مرحلة التصديق الإلكتروني وفيها يتولي ضابط اعلي رتبة ومدرب علي النظام الإلكتروني وملم بضوابط السجل المدني بمراجعة الطلب كاملا من خلال قاعدة البيانات المحلية والارشيف الالكتروني ونظام الفحص و التدقيق الإلكتروني ثم يتخذ قراره وهو احد ثلاث قرارات : اما التصديق أو الرفض أو ارجاء الطلب اذا كانت هناك نواقص مع ضرورة إبلاغ مقدم بأسباب الارجاء .

الملاحظ وحتي الان هذه الإجراءات علي مستوى المركز المحلي ولم يتم حتي بعد مصادقة الضابط إنتاج رقم وطني .

بمجرد المصادقة علي الطلب يتم تحميل البيانات من المخدم المحلي الي مركز بيانات السجل المدني عبر منظومة مشفرة بالكامل حتي لا يستطيع اي مخدم غير مصرح له الوصول لمركز البيانات وفور استلام مركز البيانات للملف المشفر يتم اولا فك التشفير ثم تخزين البيانات ثم مضاهاة البصمات واذا اجتاز الطلب جميع هذه الخطوات يقوم النظام بانتاج الرقم الوطني ومن ثم إبلاغ المركز المحلي طالب الخدمة بذلك .

اسهبت في الشرح لتاكيد استحالة إنتاج رقم وطني لأي شخص بواسطة كائنا من كان دون هذه الإجراءات.

لذلك ابعث برسالة تطمين لجميع السودانيين ان السجل المدني مؤمن وموثوق من الناحية التقنية ويصعب ان لم يستحيل تجاوز هذا الاحترازات الفنية وفوق ذلك كله بتولي إدارة العمل التقني بالسجل المدني كوكبة من الضباط الاكفاء المقتدرين المؤتمنين الموثوق بهم جدا واعتبرهم احدي ثروات السودان الوطنية التي يجب المحافظة عليها مهما كلف الأمر.

*لواء شرطة (م) د. عصام عباس*

الرياض ١ سبتمر ٢٠٢٣