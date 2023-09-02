



▪️بعض الناس ترى أحقية عبدالرحمن الصادق لرئاسة وزراء حكومة البرهان المرتقبة، لاعتبارات لن تتعدى كونه ابن أسرة المهدي، لا كفاءة ولا قيادة ولا علم.

🔸سؤال هل عبدالرحمن يستطيع قيادة رئاسة الوزراء، بالمقابل أنه عجز عن قيادة شقيقاته بعد وفاة والدهم الإمام الصادق؟ فهو يقف بصف الجيش لكن أهل بيته مع التمرد واجتياح الخرطوم؟

▪️ماهي الميزات القيادية التي يتمتع بها عبدالرحمن المهدي، وما هي انجازاته عندما كان مساعد للبشير بجانب مساعدة ابن الميرغني والاثنين كانا ترضية لوضع أسرهما الإرثي ليس إلا..

▪️اتمنى ان يصرف البرهان ومن معه هذه النظرة ويفكرون في رئيس وزراء (كفاءة) يستطيع وضع السودان في الطريق الصحيح في هذه الفترة التي ستعقبها انتخابات، فمثل عبدالرحمن لم يقدم شيئاً اللهم إلا إذا كان من أتوا به يريدون أن يستثمروا سياساً في ظهره.

أحمد جنداوي

