



الفريق البرهان إن سودان ما بعد حرب 15 سيكون مختلفاً. وهذا ما يقوله كثيرون وما يجب أن يكون. يجب أن نذهب إلى تأسيس حقيقي للسودان؛ تقريبا هناك اتفاق حول هذه النقطة. السؤال هو هل البرهان مستعد لأن يكون برهاناً آخر غير الذي نعرفه قبل 15 أبريل؟ هل يدرك البرهان مطلوبات المرحلة المقبلة ويملك الإداراة والإمكانات لتحقيقها؟

هذا أمر جدي، لا يقل جدية عن الحرب نفسها ولا يقبل الاستسهال أو المجاملة.

في الحقيقة السودان القديم غير قابل للاستمرار، فإما سودان جديد أو لن يكون هناك سودان. هذه الحرب تكتسب معناها بما يترتب عليها؛ هل ستقود إلى تدمير السودان أو إلى بناءه ونهضته. يتوقف ذلك على إرادة الشعب السوداني وحدها، ولكن القيادة تعلب الدرور الحاسم في ذلك. فإما أن تكون قدر التحدي أو تذهب وتفسح المجال لمن هو أقدر.

حليم عباس

