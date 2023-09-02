



سر الاعداد المهولة من الحجبات التي ترتديها قوات الدعم السريع ؟!!

ليس هذا فحسب بل حتى ان سياراتهم من التاتشرات تجد فيها اعداد ضخمة من الحجبات داخل العربات. لاحظ عدد من سكان ولاية الخرطوم في الايام السابقة ظاهرة غريبة اثار انتباههم أنه عند لحظة رفع الاذان خاصة في اذان المغرب، يسمع الناس بطلقات في الهواء بصورة كبيرة ومزعجة حتي تغطي على صوت الاذان ويستمرون في ضرب الذخيرة حتى الانتهاء من الاذان !!!!!

وفي مقطع فيديو ظهر شيخ يدعي انه من شيوخ الدعم السريع، يقول لهم ان الحجبات تمنعهم من الرصاص ويوصيهم بوصايا محددة .. يقول احد الشهود ان مشايخهم يحذرونهم من الاذان في انه يبطل مفعول الحجبات، ويقول احدهم على لسان جندي في المدرعات انهم عندما هاجموا المدرعات كان عددهم في اعينهم كبير جدا.

وبمجرد ان رفع احد الجنود الاذان رأوا أن عددهم تناقص بصورة واضحة جدا، والسحر موجود وهو من الغيبيات وقد ورد السحر في القران، وذهب جمهور العلماء ومنهم أئمة المذاهب الفقهية المشهورة: مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير تعلم السحر وتعليمه وممارسته. مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾. واكبر سلاح لمحاربة السحر هو الاذان،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر) لذلك من المهم ان يرفع الاذان بقدر الامكان بمكبرات الصوت وان يوضع اجهزة تسجيل عليها تلاوات من القران في المساجد في مواقع القتال او في الاحياء القريبة من مواقع الفتال أقل ما يمكن ان نساعد به المقاتلين في الجبهات.

د. عنتر حسن

