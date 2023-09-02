حرب السودان: دجاجك دا عجوز .. دجاجك دا ما ببيض!

دعوات نهاية الحرب لم تتوقف، وأمل النازحين في ولايات السودان الأخرى لم ينقطع، وحكاوي الأسر السودانية التي خرجت من الخرطوم بحثاً عن الأمان مازالت مستمرة.

تحكي هذه السيدة السودانية قصة ولدها بعد أن نزحوا للولاية الشمالية:

ولد أختى إشترى ليه دجاج

اها من إشتراه إحنا كل يوم مشغلنها ليه دجاجك مابيض .. دجاجك دا عجوز

اها بعد فقد الأمل امس طلع رجع لقاه بيض

ومن أمس حامينا القعاد في البيت قال حيجيب دجاج زيادة العاجبو اهلا والماعاجبو يخلي البيت