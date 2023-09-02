بعدما أوصى بتحنيط جثته.. هل طلب محمد الفايد بعدم دفنه في مصر؟





توفي أمس الجمعة، رجل الأعمال والملياردير المصري المعروف محمد الفايد، عن 94 عاما، الذي توفي في نفس توقيت وفاة نجله دودي الفايد والذي كانت تربطه قصة حب بالأميرة ديانا.

محمد الفايد

وشيعت جنازة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، من مسجد ريجنز بارك في لندن، بحضور جمع غفير من العائلة والمحبين والأهل والأقارب.

يمتلك رجل الأعمال محمد الفايد، فندق ريتز في باريس، بالإضافة إلى ملكيته لنادي فولهام لكرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكان مالكا لمتجر هارودز متعدد الأقسام في لندن، قبل بيعه.

أوصى، رجل الأعمال المصري محمد الفايد، في مارس من عام 2006، بتحنيط جثمانه بعد وفاته، موصيا بأن يتم استخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر “هارودز” الرئيسي، الخاص به والذي يمتلكه والكائن في منطقة نايتسبرج اللندنية الراقية.

من هو الملياردير محمد الفايد

ولد الملياردير ورجل الأعمال المصري محمد الفايد، في 27 يناير من عام 1929 م، وتزوج من سميرة خاشقجي وأنجب منها طفل واحد، يدعى عماد الدين محمد عبد المنعم فايد، الشهير بـ”دودي”.

يمتلك رجل الأعمال محمد الفايد، شركة الفايد للاستثمار وهي شركة خاصة يمتلكها الفايد وإخوته علي وصلاح، واستحوذت شركة الفايد، على ملكية شركة هاوس أوف فريزر، الشركة الأم لمتاجر هارودز في لندن.

عين محمد الفايد، في عام 1966، مستشارًا لسلطان بروناي وأسس شركة الشحن الخاصة به، تحت اسم “جينيفاكو”.

كان محمد الفايد، مالكا لنادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، حتى تنازل عنه وباعه في عام 2013، للملياردير شهيد خان مقابل 300 مليون دولار.

وتقدر ثروة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، وفقًا لمجلة فوربس، في نوفمبر 2022، بحوالي 1.9 مليار دولار.

تزوج رجل الأعمال المصري محمد الفايد في عام 1985، من عارضة الأزياء الفليبينية هيني واتين، وأسفر هذا الزواج، عن إنجاب أربعة أطفال: ياسمين، كريم، كاميلا، وعمر.

وفي عام 1979، اشترى رجل الأعمال المصري محمد الفايد، فندق الريتز في باريس، بـ 30 مليون دولار أمريكي.

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