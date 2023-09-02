الداخلية القطرية: القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية عربية يسرقون الممتلكات الخاصة – صور





قالت وزارة الداخلية القطرية بأنها قبضت على ثلاثة أشخاص من جنسية عربية – لم تحددها – قاموا بعدة سرقات للممتلكات الخاصة في منطقتي أم صلال والخيسة.

ونشرت وزارة الداخلية القطرية صورة للمتهمين على صفحتها الرسمية في تطبيق “أكس” بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، مع بيان جاء فيه:

بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وقوع سرقات للممتلكات الخاصة في منطقتي أم صلال والخيسة، فقد تمكنت إدارة البحث الجنائي فجر يوم الجمعة الموافق 1/9/2023، من القبض على (3) أشخاص من الجنسية العربية لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات في المنطقتين المشار إليهما. و اعترفوا بارتكابهم عددا من جرائم السرقة، وقد تمت إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن.

رصد وتحرير – “النيلين”