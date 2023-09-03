عند سقوط الإنقاذ وتولي قحت للسلطة أخبرونا أن قطر هي أم الإخوانيون وليست أخت السودانيون





عند بدايات سقوط الإنقاذ وتولي قحت للسلطة أخبرونا أن قطر هي أم الإخوانيون وليست أخت السودانيون



عندما سقط هودج راحلتهم القميئة الكريهه ذهبوا إليها وكأنها أمهم ،،، ولكنهم وجدوا السودانيون الوطنيون كالعاده ثابتون في وجه طُرداء البلاد أبالسة الإنس قذري الدواخل عملاء الشر خونه المواقف !!



لقد هتف الحضور من داخل الندوة بجيش واحد شعب واحد لقد أثبتوا لأهل قطر والحاضرين منهم والمتابعين للمشهد أن هؤلاء الصعاليك ليس لهم قضية وغير مخولين من الشعب وليس لهم وجه سوى تلك الدولارات التي تٌلقيها عليهم أيادي الغدر الساعية لزعزعة البلاد فتجعلهم يرقصون ع المنابر وكأنهم محايدون وهم أهل الجلد والرأس في كل هذا الدمار الذي تشهده البلاد !!

تبيان توفيق

