فيديو: هذا الحب الجارف من الشعب ليس لعبد الفتاح البرهان في شخصه،هذا الحب هو حب للجيش





مثل هذه المقاطع لا ينشرها قناة الحدث .. ولا ينشرها اولئك المتأمرين في صفحاتهم والذين لا هدف لهم إلا الطعن في الجيش وقادته، واولئك الذين يقزمون الجيش في شخص قائده البرهان ..



يا اخوان هذا الحب الجارف من الشعب ليس لعبد الفتاح البرهان في شخصه، فالبرهان ليس إلا قائد عام للجيش مثله ومثل من خلوا من قبل، هذا الحب هو حب للجيش ولكل جندي يقاتل من اجل الوطن ويموت ويصاب من أجله ومن أجل حماية الشعب،

نقول لكل من يطعن للجيش وينسبه لحزب أو الفلول، هاهو الشعب يرسل لكم رسالته بأنه والجيش جسد واحد، وأن الجيش سيظل المؤسسة القومية جيش كل قبائل السودان وحامي البلاد ومصنع الرجال وعرين الابطال رغم انف المرجفين والحاقدين .. نقطة سطر جديد

د. عنتر حسن