🔴دارفور بسبب الحرب لن تعود لحضن السودان قريباً





▪️بهذه الحرب وهذه الشراسة المطلقة واصطفاف عرب الشتات، لا أظن أن تعود دارفور لحضن السودان قريباً، خاصة في ظل تخاذل “حركات سلام جوبا” وموقفها الجبان، ولكن سوف تدفع هذه الحركات فواتيرة كبيرة وعديدة لكي تصل لمرحلة ما قبل ١٥ أيريل ٢٠٢٣م.

▪️الحركات ستحشد جنودها والتجنيد الجديد لمعسكرات الجيش ليعدل الوضع في دارفور حتى تجد لها موطء قدم، ستبكي هذه الحركات على وقوفها في الحياد إبان معركة الكرامة لأن التمرد كشف لها الامتحان في الجنينة لكنها لم تعِ الدرس.

منشور للتاريخ ✋✋

أحمد جنداوي

