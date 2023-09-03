🔴من أجل كرامة حراس المنازل في السودان وضمان سلامة أصحاب البيوت وممتلكاتهم





من أجل كرامة حراس وعاملي المنازل

وضمان سلامة أصحاب المنازل وممتلكاتهم

هناك ضرورة عاجلة في مدن السودان لتنظيم مهن حراسات المنازل والمنشآت الخاصة، والعاملات المنزليات بقانون مفصل يلزم تشغيل هؤلاء عن طريق وكالات وشركات متخصصة توفر الضمانات المطلوبة، والحصول على فيش وتشبيه لهم جميعاً بصورة دورية، وعمل سجل متجدد بجميع هؤلاء لدى أقسام الشرطة.

الفوائد من هذا النظام كثيرة نورد منها ما يلي:

١- توفير عمل بشكل كريم لجميع هؤلاء وحفظ حقوقهم بما في ذلك الأجر المناسب، والضمان الإجتماعي، والإجازات وغيرها.

٢- ضمان توفير فرص عمل في قطاع التوظيف ومحاربة البطالة لأصحاب الأعمال والمبادرات الجديدة حيث تحقق الوكالات أرباحاً معقولة، وتتنافس بشكل شريف على تدريب العاملين وتجويد خدماتها.

٣- نقل هذه الفئات من اقتصاد الظلام إلى النشاط الاقتصادي العلني، ودفع الضرائب كثرت أو قلت، وضمان توفير الفرص للعاملين في هذا القطاع للحصول على تأمين صحي وتعليم الأبناء وغير ذلك من الخدمات التي يوفرها العمل العلني المنتظم.

٤- ترقية سوق العمل وتوفير نموذج متحضر لهذه المهن وغيرها.

٥-ضمان سلامة أصحاب المنازل والمنشآت الخاصة وأخذ العبر من تجربة الخرطوم التي تحول فيها الكثير (الكثير فقط وليس الحميع حتى لا يؤخذ برئ بحريرة مذنب) من هؤلاء الضعاف قهراً أو اختياراً إلى جنود متمردين مسلحين، أو أفراد استخبارات توفر المعلومات في الأحياء للمتمردين.

والله من وراء القصد.

محمد عثمان إبراهيم

