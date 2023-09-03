ولاية النيل الأبيض تكمل ترتيبات إستخراج الجوازات إعتباراً من غدٍ الإثنين





أكملت إدارة جوازات ولاية النيل الأبيض كافة ترتيباتها الإدارية والفنية للبدء في التقديم لاستخراج الجوازات إعتباراً من يوم غد الإثنين.

وقال العقيد شرطة محمد مصطفى محمد مدير إدارة الجوازات بولاية النيل الأبيض، فى تصريح لـ(سونا)، إن إدارته أكملت الربط الشبكي والفني مع رئاسة الجوازات ببوتسودان للبدء في استخراج الجوازات، مؤكداً أن إدارته تعمل بنظام ورديات صباح ومساء لاستكمال الإجراءات لكافة المتقدمين وأن الإدارة وفرت مولداً كهربائياً احتياطياً تحسباً لقطوعات الكهرباء.

وأشار مدير شرطة جوازات ولاية النيل الأبيض إلى أن الأولوية لأصحاب الإحتياجات الخاصة والمرضى حسب تقديرات الإدارة، مبيناً أن فترة استخراج الجواز لا يتعدي الـ٧٢ ساعة، بالإضافة إلى فترة الوصول من بورتسودان إلى كوستي، وأضاف أن تكلفة الجواز (١٥٠) ألف جنيه للكبار و(٧٥) للصغار، بالإضافة إلى الرسوم الولائية.

وقال إن جوازات ولاية النيل الأبيض ستقوم بتغطية استخراج الجوازات لولاية النيل الابيض وولايات كردفان ودارفور، بجانب مناطق غرب ولاية الجزيرة.

وكشف العقيد شرطة محمد أن والي النيل الأبيض سجل صباح اليوم زيارة لإدارة الجوازات ووقف علي آخر الإستعدادات الفنية لاستخراج الجوازات، مؤكداً أن الوالي وعد بتوفير طاقة بديلة “طاقة شمسية” وخط ساخن للكهرباء.

وكالة سونا