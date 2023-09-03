التسليم خلال 3 أيام.. بدء اجراءات استخراج الجوازات بالقضارف





بدأت صباح اليوم بولاية القضارف إجراءات عمليات استخراج الجوازات وسط تدافع كبير من المواطنين.

وأوضح العقيد شرطة الفاتح جامع حسن جامع مدير ادارة الجوازات بولاية القضارف في تصريح (لسونا) بداية الاجراءات وسط اهتمام كبير ومتعاظم من شرطة الولاية والطاقم العامل فىي الجوازات، مشيرا للتدافع الكبير من قبل المواطنين لاستخراج الجواز في اليوم الاول.

وقال إن إدارته تعمل بكافة طاقتها من أجل استكمال الاجراءات لكافة المتقدمين من خلال تبسيط الاجراءات الاولية حتى عمليات الارسال للمصنع بالبحر الأحمر.

وأشار العقيد شرطة الفاتح جامع حسن جامع مدير إدارة الجوازات إلى ارتفاع كلفة الجواز الى (١٧١) الف جنيها بعد إضافة الرسوم الولائية.

واشار الى التدافع الكبير بسبب السفر للخارج عبر معبر القلابات مع الجارة إثيوبيا، مؤكدا العمل على زيادة كميرات التصوير الى اربعة خلال الايام القادمة للتخفيف على المواطنين