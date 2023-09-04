ام وضاح: أطالب بحل جميع الأحزاب السودانية أو تجميدها لسنوات





كشفت حرب ١٥أبريل أن الأحزاب السودانيه جميعها (خيال مآتة) لاتهش ولا تنش وأحزاب الأمه والمؤتمر الشعبي والشيوعي والإتحادي جميعها بلا رؤيه ولا برنامج وقد أصبحت ضائعه وتائهة بعدرحيل قياداتها التاريخيه وحتى حزبالمؤتمر السوداني المولود حديثاً قدم تجربه سياسيه مشوهه بدليل قياداته التي رفد بها الساحه إبتداءً من ابراهيم الشيخ وانتهاء بعمر الدقير وخالد سلك

وبما ان المرحله القادمة ينبغي ان تكون مرحلة بناء للدوله السودانيه وبما ان ظروف الزمان والمكان تغيرت بسبب الأحداث الماضيه وبما أن هذه الأحزاب إستفادت من الشعب ولم يستفيد منها بل عمقت جراحاته وخلافاته فأنني وبصفتي مواطنة سودانيه أطالب بحل جميع الأحزاب السودانيه أو تجميدها لسنوات قادمات لعلها تتعافى بجراحات عميقة أو تجري عمليات تجميل تصحح به تشوهاتها..

ام وضاح