السعودية تنفذ حكم الإعدام في سوداني قتل سوداني آخر!





أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سوداني أقدم على قتل سوداني آخر.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية قالت فيه: “أقدم مجدي محمد النور سلومه – سوداني الجنسية – على قتل مختار محمد عز الدين رويس – سوداني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات متفرقة على جسده مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما”.

وتابعت بحسب البيان الذي نشر الخميس: “بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

وأضافت: “تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / مجدي محمد النور سلومه – سوداني الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 14 / 02 / 1445هـ الموافق 30 / 08/ 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

سي أن أن عربي