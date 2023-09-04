أمين حسن عمر: نحن الكيزان





نحن مأمورون أن نرهب عدو الله وعدونا بعدتنا وعتادنا وإستعدادنا …ونحن نفعل ذلك لندخل الرهبة والخوف في أفئدتهم… حتى لا يكادون يرون عدوا هو مشتت لشملهم ومهلكهم سوانا .

بيد أننا مأمورون ألا نعتدي على أحد لم يعادينا… ذلك أن الله لا يحب المعتدين. نحن لا نعتدي على أحد لم يبدأنا بالعدوان. نحن لا نقتل بريئا ولا ننهب مالا.. ولا نهتك عرضا …

نحن أهل حمية ونخوة نرد العدوان عن وطننا وأهلنا وديننا… فليسمنا من شاء من الجبناء والعملاء بما شاء .. أما من نحن ..

فنحن الأخوان… نحن الكيزان

أمين حسن عمر عبد الله