



في اعتقادي ان زيارة قحت الى قطر في حد ذاتها مشكلة كبيرة لقحت نفسها .. الجميع يعلم تقاطعات ربائب قحت في المنطقة وانها صنيعة اماراتية بامتياز ..

كما يعلم القاصي والداني تقاطعات المربع الاماراتي السعودي القطري المصري واخيرا تقاطعات المشهد السياسي بين السعودية والامارات ..

بذلك تكون قحت قد بحثت عن كرسي الحكم في كل تناقضات السياسة والحرب حتى مع رئيس الوزراء القطري الذي رفضت قحت زيارته للخرطوم حينما كانت تتسيد الراهن السياسي انذاك .. القراءة الاولية تقول ان قحت بزيارتها الى قطر لفت الحبل في رقبتها قبل ان تزيل دكت الاعدام وتنتحر شنقا حتى الموت ..

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