🔴 (حرب الدعامة) بدانة غادرة اختطفت (عصفور الجنة) محمد احمد





يل للفجيعة .. مات طفلنا محمد بدانة غادرة…*

افجعتنا (حرب الدعامة) امس بدانة غادرة اختطفت ابننا (عصفور الجنة) محمد احمد بابكر (6 سنوات) من حضن امه العزيزة ناريمان (ابنة اختى) العزيزة نجاة احمد عثمان علوب، محمد حفيد الخبير الزراعي المرموق عبدالقادر عمر بشير وسقيقه بروف مجذوب عمر بشير بكلية الزراعة شمبات..



يا للفجيعة اختار الصغير ان يبقى مع والده المكلوم فى منزلهم بالمهندسين، بينما رافقت شقيقته الصغيرة والدتها الى القاهرة بانتظار مقدمه لكن القدر اختار ان يصعد بروحه البريئة الى اعلى الجنان، محمد غدرته دانة امام باب المنزل بينما كان يرافق والده المصاب بمستشفى السلاح الطبي لجلب الماء (الذى جعل الله منه كل شئ حي) لكن محمدا قد مات …

اوجعني رحيل محمد بطفولته الغضة وابتسامته النضرة وعمره الصغير فى موسم الموت المجاني ، هذا فقد يدمى القلب وفجيعة تهد الجبال..

اسال الله ان يربط على قلب امه ويشفى والده الجريح، ويجبر كسر الاسرة المكلومة، ويعين شقيقته الصغرى على احتمال فقده وقد كانا كعصفورين يغردان فى فضاء طفولة بريئة فى بيت يغمره دفء الرحمة وشهد المحبة …

ما اقسى رحيل الاطفال ، فشيطان الحرب لايعرف ملائكيتهم ولايحفل ببراءتهم ، ولايعبا لابتساماتهم ولايعرف حزن الامهات ودمعاتهن الحرى على الفراق والوجع وحرقة الحشا…

رحم الله محمدا وربط على قلب والديه، واكرمهم ببيت الحمد فى الجنة جزاء الصبر والاحتساب والعزاء للاسرة المكلومة لعماد وعامر وامنة ونانسي، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرهم، وافرغ عليهم صبرا، انك نعم المولى ونعم النصير…

*محمد عبدالقادر*