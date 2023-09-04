✒️حاج ماجد سوار: نم قرير العين





* نم قرير العين أيها الشهيد عبد المنعم الطاهر ( شطة)

* نم قرير العين أيها الشهيد إبراهيم شمس الدين

* ناموا قريري الأعين مطمئنين يا شهداء القوات المسلحة

فإن أبناءكم في القوات المسلحة من الرتب الوسيطة و صغار الضباط قد حملوا الراية من بعدكم و قاموا بواجبهم خير قيام فاستحقوا خلافتكم بجدارة .

* نم قرير العين أيها الشهيد عبيد ختم

*نم قرير العين أيها الشهيد علي الفتاح

* ناموا قريري الأعين مطمئنين يا جميع الشهداء على مر تأريخ بلادنا .

* صفا و استرح

أمير الدبابين محمد أحمد حاج ماجد

قائد المجاهدين دكتور الناجي عبد الله

فإن الجيل الجديد من المجاهدين و الدبابين قد حملوا الراية من بعدكم و أبلوا بلاءاً حسناً و قدموا نماذج و دروس في التضحية و الفداء تضاهي تضحيات الميل أربعين

نحن الآن مطمئنون بأن راية الجهاد قد حملتها أجيال جديدة و لن تسقط في بلادنا أبداً بإذن الله

و نتمنى أن نرى قريباً إنتقال راية القيادة السياسية لأجيال جديدة من القادة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الأربعين .

#كتاباتحاجماجد_سوار

3 سبتمبر 2023