✒️حاج ماجد سوار: نم قرير العين
* نم قرير العين أيها الشهيد عبد المنعم الطاهر ( شطة)
* نم قرير العين أيها الشهيد إبراهيم شمس الدين
* ناموا قريري الأعين مطمئنين يا شهداء القوات المسلحة
فإن أبناءكم في القوات المسلحة من الرتب الوسيطة و صغار الضباط قد حملوا الراية من بعدكم و قاموا بواجبهم خير قيام فاستحقوا خلافتكم بجدارة .
* نم قرير العين أيها الشهيد عبيد ختم
*نم قرير العين أيها الشهيد علي الفتاح
* ناموا قريري الأعين مطمئنين يا جميع الشهداء على مر تأريخ بلادنا .
* صفا و استرح
أمير الدبابين محمد أحمد حاج ماجد
قائد المجاهدين دكتور الناجي عبد الله
فإن الجيل الجديد من المجاهدين و الدبابين قد حملوا الراية من بعدكم و أبلوا بلاءاً حسناً و قدموا نماذج و دروس في التضحية و الفداء تضاهي تضحيات الميل أربعين
نحن الآن مطمئنون بأن راية الجهاد قد حملتها أجيال جديدة و لن تسقط في بلادنا أبداً بإذن الله
و نتمنى أن نرى قريباً إنتقال راية القيادة السياسية لأجيال جديدة من القادة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الأربعين .
#كتاباتحاجماجد_سوار
3 سبتمبر 2023
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