قحط : لا تعرف أي شيء عن الشعب السوداني… ندوة الدوحة : فضيحة جديدة لقحط





كتبنا عديد المرات ومازلنا نجزم أن الواقع السياسي والمجتمعي في السودان بعد معركة الكرامة والكبرياء اختلف تماماً عما قبلها…

سخر منا يومها هؤلاء القحاطة الهوانات الكلاب أرازل السودان،، وظنوا أن ذلك مجرد ادعاء كذوب لايسنده واقع أو منطق…

هاهي الأيام تثبت صحة زعمنا من خلال أمواج الغضب الهادر والسخط الكاسح تنمراً عليهم واساءة وتجريحاً يقابل كل تصريح يصدر عن أحمق من هؤلاء الهوانات…

بالأمس تابع الشارع العام ثورة الغضب الرهيب الذي سيطر علي حشود ندوة الدوحة فقد احتشد الآلاف من السودانيين تداعوا من كل فج عميق ليسمعوا هؤلاء الحمقى رفض الشارع السوداني لهم فقد بدت معظم الهتافات مناهضة لجوهر الفكرة التي ينطلقون منها…

((جيش واحد شعب واحد)) هتاف صدر من القلب للقلب ليقول الشعب كلمته لهؤلاء الأبالسة أن الشعب مع قواته المسلحة حتي خروج آخر مرتزق تافه من السودان ورجوعه لبلده الذي أتي منه…

احتراماً وتقديراً للقارئ الكريم لا نستطيع تدوين كثير من العبارات القاسية التي وجهها الحضور الكثيف لهؤلاء الحمقي التافهين مع قناعتي الراسخة أنهم يستحقونها بجدارة وصفاً ونعتاً ومذمةً…

أمام هذه الغضبة المضرية غاب سلوكهم الفج الذي اشتهروا به من اساءات للقوات النظامية وتهارش بالآخرين وتنمر علي الرموز الوطنية ولو تمادي أحدهم في ذات المنهج لكان محمولاً علي صندوق في مؤخرة طائرة نهاية كل مجرم حقير…

الحقيقة الجلية أن هؤلاء الهوانات ما زالوا في غيهم يعمهون يظنون أن هناك من يمكن أن ينخدع لهم وينصت لأراجيفهم وخزعبلاتهم مثلما ظلوا طوال فترة حكمهم التعيسة الفاشلة يخادعون الشعب وينصبون له الشراك لكن ما لمسناه البارحة في الدوحة توطئة لاشتباك لا محالة قادم يمكن أن يلحق بهم أذي جسيماً أو عاهة مستديمة إن لم يكن هو الموت بعينه…

نقول ذلك تحذيراً لهم في ظل حلمهم سكرتهم بالعودة للسلطة مرة ثانية ((فالسكران في ذمة الواعي))…

عمر كابو