الدعم السريع يخوض معركة شرسة مع الحرس ويحتل القصر الجمهوري وحميدتي يصل على رأس قوة كبيرة للقصر (قبل شروق الشمس)





خاض الدعم السريع معركة شرسة مع الحرس الجمهوري واحتل القصر الجمهوري وأسر ضباطه وجنوده فجراً، وبعد نهاية المعركة وصل حميدتي على رأس قوة كبيرة للقصر (قبل شروق الشمس) وتم تصويره هناك بواسطة أحد جنوده الذي تباهى بسيطرتهم على القصر الجمهوري وتدميرهم لإحدى الدبابات (ظهرت في الفيديو)..



وبعدها تحركت قوة ضخمة من الدعم السريع عبر شارع النيل للهجوم على القيادة (كل ذلك حدث قبل شروق الشمس).. ومع ذلك تمكن طه عثمان من قطع كوبري الحديد وتحرك بطول شارع النيل ومرّ بالقصر الجمهوري بعد الثامنة والنصف صباحاً من دون أن يشاهد آثار المعركة الشرسة، ومن دون أن يقابل تاتشرات الدعم السريع التي سيطرت على القصر وشارع النيل..

اقاويل ذي الحرفين إما شهادة زور او شهادة شريك وكلاهما متروك .

أمين حسن عمر عبد الله

