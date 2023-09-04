مكافحة ولاية البحر الأحمر تضبط سيارات محملة بمواد غذائية

تمكنت قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من ضبط عدد من السيارات المحملة بالمواد الغذائية مجهولة المصدر والمستندات والمشكوك في صلاحيتها.

مدير قوات الجمارك السودانية الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور أكد ثقته في قواته المرابطة بكل الحدود والمنافذ وقال (إننا نتابع بدقة كافة العمليات والمتحركات ونحاول توفير المعينات لها، ورغم الصعوبات التي تمر بها البلاد إلا أننا نعوِّل على وطنية أبناء الجمارك وقوة دفعهم الذاتي) .

مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة مزمل علي عباس أكد أن ما يجري في البلاد يعتبر استنفاراً وطنياً شاملاً جعل من دائرة المكافحة شعلة من النشاط من أجل حماية أمن وصحة واقتصاد البلاد. وأشار إلى أن المتابعة الدقيقة من إدارة الجمارك تجعل المهمة رغم صعوبتها إلا أنها ليست مستحيلة ما دام الجميع على قلب رجل واحد. وأشار مزمل إلى أن طواف إدارته هذه الأيام على إدارات مكافحة التهريب بالولايات المختلفة يأتي في إطار تفعيل العمل وتوفير المعينات ورفع الروح المعنوية للقوات من أجل عمل أكبر وجهد أوفر.

مدير قوات التهريب بولاية البحر الأحمر أشاد بالقوة التي نفذت الضبطية وقال مخاطباً إياهم (نحن الآن مطمئنون بحمد الله بأن قوة الدفع التي تقومون بها ستعبر بالوطن إلى بر الامان لأن مساندة القوات النظامية لبعضها البعض هو المطلوب لبناء سد منيع ضد كل من تسول له نفسها الإضرار بأمن البلاد واقتصادها). وختم بالقول (إن ما نستطيع منحه لقواتنا لإنجازاتها المتكررة هو صادق القول إنكم أبناء هذا البلد وملاك أراضيه فلتسلموها سالمة لأبنائكم وكفى).

المكتب الصحفي للشرطة – السودان