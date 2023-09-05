جنداوي: زيارة قصيرة لمدة ساعة فقط





▪️لم أتناول زيارة البرهان اليوم ل”جوبا” لا سلباً ولا إيجاباً، لكن قصرها وعدم الانفراد باجتماع سري بسلفاكير، لا يحمل بشرى خاصة وان دولة جنوب السودان تعتبر أكثر أهمية للسودان بعد مصر.

▪️دولة جنوب السودان تمثل الحزام الأمني للسودان بما تمتلكه من موقع وعلاقات معقدة بشمال السودان والتداخل ووجود (الحركة الشعبية الحلو) وتحركاتها السابقة في احتلال بعض المناطق تحتاج لمزيد من الوقت للتباحث، خاصة بعد ظهور مجموعة من اثنيات قبيلة لدولة جنوب السودان وهي تقاتل الجيش داعمة للتمرد بالإضافة لتحركات ظهرت في مناطق ابيي الشمالية.

▪️اتوقع أن تكون هنالك لقاءات قادمة في القريب العاجل بين الرئيسين لاستكمال هذه الزيارة الخاطفة لتدارك الموقف المشترك لحسم الملفات الأمنية خاصة وان دولة جنوب السودان لها علم كافٍ بتحركات حميدتي وسعيه للانقلاب لكنه آثرت الصمت حسب تصريح توت قلواك مستشار سلفاكير في وقت سابق.

احمد جنداوي