لم يتطرق حميدتي للجرائم التي قام بها الدعم السريع في الخرطوم والجنينة





في خطاب حميدتي هناك حقيقة واضحة ..

الرجل مضغوط بسبب الخسائر في صفوف قواته وهؤلاء جنود من جهات تضغط علي حميدتي لماذا ورط اولادهم في هذه المحرقة؟.

ثانيا الرجل وجد ان الجيش السوداني أقوي مما كان يتخيل فلجأ لاستمالة العساكر ومخاطبتهم لينحازوا له او حتي يهربوا من الخدمة، بل حتي المتطوعين خاطبهم لإعادة النظر في موقفهم من الحرب ..

حميدتي لم يتطرق للجرائم التي قام بها الدعم السريع في الخرطوم والجنينة والتصفية العرقية ضد المساليت ولا حتي مقتل الوالي خميس كنده.

المواطن في الخرطوم أكبر شاهد علي الدعم السريع ان كان يقاتل لأجل العدالة والديموقراطية ام يقاتل للإفساد في الارض والنهب والقتل والغنائم، هذه الحقائق لن تتغير في ذهنية الشعب السوداني ولو جاء حميدتي وقدم الف خطاب ولو تكلم الف ساعة..

Alnour Sabah

