



لماذا تظهر قحت نفسها بمظهر الحياد وتدعي رفع شعار لا للحرب؟

بعد فشل حليف قحت العسكري حميدتي في تحقيق انتصار سريع على الجيش في الخرطوم وفشل محاولة ابتلاعه لكامل السلطة و احتراق الدعم السريع سياسيا بعد الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قواته في حق الشعب السوداني ،

أرادت قحت إيجاد مخرج سياسي لحميدتي لاعادة تدويره وفرضه كأمر واقع على الشعب السوداني في الحياة السياسية بتبنيها لشعار لا للحرب والعمل بكل وسعهم لصنع اتفاق سياسي في الوضع الميداني الحالي يضمن وجود لحميدتي في الخرطوم لكي يوفر لهم الحماية وجزء من السلطة وبرضو يضمنو استمرار شوية مصاريف البطلعها ليهم قائد المليشيا الثري

Zayed Alhafiz