حميدتي مما بقى يميز بين القاف والغين والسين والثاء. معناها حصل ليه تطور كبير من الحياة الدنيا للحياة الأخرى





غايتو حميدتي مما بقى يميز بين القاف والغين والسين والثاء. معناها حصل ليهو تطور كبير من الحياة الدنيا للحياة الأخرى. والله أعلم يمكن كان بيقرأ كتير أثناء الحرب.

خطاب المتمرد تأكيد النهاية السياسية للتمرد. لقد انتهت الحرب من ناحية سياسية، تبقى التهديد الأمني الخطير في الخرطوم، وتبقى العملاء الذين يجولون العواصم الأفريقية والعربية.

كما قلت من قبل، ليس مهما إن كان المتمرد حيا أو ميتا، المعركة اليوم أكبر منه وتتصل بوجود الدولة ضد جهات خارجية صنعت مؤامرة كانت المليشيا جزء منها، وقحت الجزء السياسي منها. لكني أشعر بلا يقين ولا تأكيد بأن الرجل وبكثرة التسجيلات هذه والتي لا فائدة منها موجود هناك في قلب الجحيم الأخروي. تظل المعركة قائمة ولو هلك فالعزاء في دار أحزاب الحرية والتغيير.

هشام عثمان الشواني

