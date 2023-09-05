🔸مسرحية ..حركة العدل والمساواة (جبريل) تنوي التحول لحزب سياسي!!، وحركة العدل والمساواة (صندل) ستستمر في العمل العسكري.!!





▪️حركة العدل والمساواة (جبرين) تنوي التحول لحزب سياسي!!، وحركة العدل والمساواة (صندل) ستستمر في العمل العسكري.!!

▪️هذه الخطوة تؤكد حديثنا السابق عن الذي تم هو مسرحية سيئة الإخراج يجب الانتباه لهذا المكر والدهاء وهذا ينطبق فيه تعبير بروف غندور ابراهيم وقوله في (المعارضة المساندة).

🔸لماذا لم تتحول حركة جبرين طوال تلك الفترة إلى حزب سياسي خاصة وهي في قوتها ويتمتع رئيسها بوزارة المالية؟

🔸لماذا سمح جبرين وزير المالية لنائبه صندل بشراء ٢٦١ بوكس لاندكروزر في العام الماضي؟

🔸جبرين وبنت اخوه خليل ابراهيم يوهمون الناس بأنهم خُذلوا من صندل، لكنها خدعة لتمكين الحركة أكثر في المجال العسكري لذا تم (تزويج الحركة لصندل) ويبقى جبرين (يشفشف) مع المدنين في استحقاقات سلام جوبا والمدنية المزعومة.

أحمد جنداوي