🔴 سيكتب التاريخ ان حميدتي كان أكثر مجرم متدين!





حميدتي الكوز قال ما داير ديموقراطية داير شورى!😂

غايتو سيكتب التاريخ انو حميدتي كان أكثر مجرم متدين!

هو قالو ليك للكوز ده شنو ما ياهو الفاسد المجرم المتدين زي دينك ده!

بعدين واضح عقد الشركة الكندية انتهى ياخي ردحي رسالة قروب وتساب عديل القصة دي!

قال ليك انا قبل الحرب دي عرضتا على برهان توأمة بين الدعم السريع والجيش لكن البرهان تمتم وزاغ من القصة، هل عرض حميدتي ده عرض زول داير يدمج؟ وحده القحاتي يمتلك السذاجة المطلوبة للاقتناع ومصر يقنعك انو الدمج ده كان موضوع منتهي خلال عشرة سنوات ان شاء الله لكن خربوه الكيزان!

كتر خيرو والله البرهان تمتم وزاغ وكتر خير الجيش رفض المهزلة دي!

#تعديل

طبعا التسجيل طلع البرهان ما زاغ بل وافق ونطا…كتر خيرو نطا طيب!

محمد المصباح

