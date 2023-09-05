



النواة الصلبة ….

فكرة الجيش القومي الذي تشارك في قيادته كل القبائل بنسب متساوية فكرة نرجسية ورومانسية ففي كل الحضارات على امتداد التاريخ حتى اليوم تكون قيادة الجيوش من النواة الصلبة في الدولة وفقا لدينها ولغتها وثقافتها وتاريخها المشترك ، والنواة الصلبة هي فقط القادرة على التصدي للمهددات الوجودية للدولة وقد تكون المهددات الوجودية خارجية أحيانا أو من بعض المجتمعات المحلية التي لا تشكل جزءا من النواة الصلبة وإن تمتعت بحقوق مواطنة تكفل لها العيش الكريم من مسكن ومأكل وتعليم وصحة وتجارة وتملك وهلمجرا.

#كمال_حامد 👓