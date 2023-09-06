عمرو صالح: مشهد حقيقي جميل!





مشهد حقيقي جميل!

الأخبار الكتيرة البتدي شعور استئناف الدولة لمهامها في كل الولايات وسفر البرهان للدول الأقليمية هي أهم العناصر في النهاية السياسية للحرب وتحويل النزاع المسلح دا كليا من خيال إنو حرب بين جيشين بذات الشرعية لي خيال إنو تفلتات أمنية وحرب مليشيا ضد دولة.



اللهم أدمها نعمة وأحفظها من الزوال. اللهم أدم علينا نعمة الأمن وأحفظ السودان وشعب السودان.

البقاء والرفعة والمنعة للدولة السودانية.

والنصر والمجد لقوات الشعب المسلحة.

عمرو صالح يس