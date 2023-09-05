الميرغني: الحرب هي حرب الخرطوم بدأت فيها وستنتهي بها وشرق السودان يحمل من التناقضات الداخلية ما يكفيه





إن أي حديث عن عاصمة بديلة في هذا التوقيت هو مجرد كلام تبريري لفشل دعاوى الحسم العسكري ، ويمهد لمخطط تقسيم السودان

فالخرطوم هي مركز الدولة السودانية السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يشد اطرافها ويحفظ توازنها وهذه الحرب هي حرب الخرطوم بدأت فيها وستنتهي بها هذه حقيقة تاريخية وواقع جغرافي لا يمكن تجاوزهما وشرق السودان يحمل من التناقضات الداخلية ما يكفيه فلا تحملوه اكثر من ما قدرته على الاحتمال .

ابراهيم الميرغني