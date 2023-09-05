التحقيق مع حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية

باشرت النيابة العامة التحقيق مع حارس عقار لاتهامه بالتعدي على كلب باستخدام عصا خشبية بمدينة نصر ثالث .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه حارس عقار، ومقيم بدائرة القسم . وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

صدى البلد