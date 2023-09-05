شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تصرخ عند مقابلتها الناشط الشهير عثمان ذو النون لأول مرة: (اوو ماي قاد..أحبك وانت حبيب قلبي) والناشط يصاب بالخجل من جراءتها





تفاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية آية أفرو, بمقابلة الناشط الشهير عثمان ذو النون لأول مرة وذلك عبر لايف على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام أصدقاء ذو النون وأفرو بجمع الثنائي في مكالمة واحدة خلال لعبة تحدي عبر التطبيق الشهير.

المودل الشهيرة عبرت عن دهشتها لحظة مشاهدتها للناشط المعروف لأول مرة, وصرخت بطريقة عفوية (اوو ماي قاد..أحبك وانت حبيب قلبي).

من جانبه فقد أصيب ذو النون بالخجل من جراءة أفرو التي طلبت منه كشف صفحته الحقيقية للتواصل معه بعد أن أكدت له أنها متابعة لحديثه منذ زمن طويل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين