🔸 نقل عاصمة السودان من (الخرطوم) إلى (بورتسودان) سيكون قراراً صائباً واستراتيجياً





▪️نقل العاصمة من (الخرطوم) إلى (بورتسودان) سيكون قراراً صائباً واستراتيجياً لما تتمتع به مدينة بورتسودان من موقع متميز وجوار آمن وسهولة في التنقل والتحكم في الموانئ.

▪️الخرطوم موقعها أيضاً مميز وبين نيلين لكن إكتظاظها بالسكان بطريقة عشوائيها جعلها تنفجر بسهولة خاصة كلما ذهبت إلى المناطق الطرفية كثرت الجريمة والسكن العشوائي، عكس كثير من الدول كلما ذهبت إلى الأطراف حيث الراحة والعيش الرغد والرفاهية إلا الخرطوم.

🔸اختيار بورتسودان يحتاج لمزيد الدراسات حتى لا تقع العاصمة الجديدة في نفس الأخطاء القديمة ويجب بالضرورة جعلها عاصمة سياحية من المقام الأول حيث المؤتمرات وبناء الملاعب ونقل بعض الجامعات الخاصة.

أحمد جنداوي

