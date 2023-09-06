🔴 خروج البرهان قد سبب صدمة نفسية وانهيار معنوي كبير لدى حميدتي وأفراد الدعم السريع





الرسالة الصوتية لقائد الذكاء الإصطناعي وأياً كان مصدرها ، هي رسالة عتاب للبرهان وليست رسالة تحدي أو إبراز قوة ، البرهان الذي كان أرأف الناس بالدعم السريع ، وأشدهم رغبة في عدم نشوب الحرب معه .. يُكثر الذكاء الإصطناعي من ذكر البرهان في حنين إلى مجد الأيام السابقة بإشارات كثيرة من عقله الباطن ظهرت دون وعيه ..

يبدو أن خروج البرهان قد سبب صدمة نفسية وأنهيار معنوي كبير لدى أفراد الدعم السريع وقادته ومؤيديه ، ويبدو أن طريق العودة الذين كانوا يظنون أنهم سيضغطون في إتجاهه بتأزيم الوضع الإنساني وأدعاء محاصرة القادة قد سُدّ إلى غير رجعة ..

لا تزال لدى مليشيات الدعم السريع فرصة وحيدة لفعل شئ واحد صحيح ربما سيذكر من محاسنهم في ظلّ سيئاتهم المتراكمة التي أثقلت كاهل التاريخ ، ذلك الشئ هو إيقاف القتال وتسليم سلاحهم ، فطريق حربهم مسدود ، وطريق العودة لأيام المجد قد ضاع .. ولم يبق إلّا خيارُ التعقّل لمن تبقى منهم لعلّ الله أن يخرج من أصلابهم من يحمي الوطن وترابه ..

Gihad Salama