في الحقيقة قحت عدو أخطر من المليشيا المتمردة على الشعب السوداني





واضح ان هناك تنسيق على أعلى مستوى بين قوى الحرية والتغيير وقادة الدعم السريع بعد ندوتهم في قطر وانه حي يرزق خرج الرجل بعد يومين ليدعم صحة حديثهم .

سؤال طرحته عدة مرت !

مدام قادة قحت في اتصال دائم مع قائد وقادة المليشيا المتمردة لماذا لا يطلبون منهم وقف جرائهم ضد المواطنين واحتلال منازلهم ومصادرة أموالهم بحجة أنها للفلول واعتقال أكثر من 7الف مدني في ظروف غير إنسانية .

قحت تدعي أنها تمثل الشعب لكن في الحقيقة هي عدو أخطر من المليشيا المتمردة على الشعب .

أن الأوان ليعرف الشعب السوداني عدوه الحقيقي الذي يختبئ خلف الحياد والحديث المعسول .

#جنجويد_قحاتة

بشير يعقوب