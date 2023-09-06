حميدتي في تسجيله بدا مضغوطا وغاضبا وليس طاؤوسا مستعرضا علي شفا نصر مبين





اهم ما رشح من خطاب الدغوتات .. اهم ما رشح من خطاب حميدتي : القول أنا حي وموجود دعما لما قال الواثق البرير وطه عثمان. بدا حميدتي في تسجيله مضغوطا وغاضبا وليس طاؤوسا مستعرضا علي شفا نصر مبين. حاول اثارة انقسام في الجيش بعروض مضحكة. مد غصن زيتون خجول للإسلاميين ملفوف في لغة دينية بشدة. حاول امتصاص وتخفيف غضب الشعب من الحرب وافعال قواته. حاول التنفيس عن احباطه من خروج البرهان من البدرون الي الكورنيش والعواصم المجاورة. عاب على البرهان “الشرشحة” في الكورنيشات ونسي ان يبين اين هو واين نائبه.

لا اشكك في سلامة التسجيل ولا استطيع نفي إمكانية تدخل ذكاء صناعي بدرجة أو اخري فهذا ليس مجالي – علما بان تأكيد طه علي حياة حميدتي جاء مرتجفا ومتناقضا – اكرر باني لا افتى في احتمال وجود تلاعب في التسجيل وانا لا افتى في ما لا اعلم وافترض وجود حميدتي حيا الي ان يثبت العكس.

ولكن اهم نقطة في الخطاب هي لماذا لا يظهر الفريق الأول في تسجيل فيديو وهو المشهور سابقا بحب الظهور في شاشات الميديا ما زاد كسبه السياسي بناء علي كارزميته وحسن مظهره ولغته بتاعة “الرجال” ولهجته البدوية المحببة؟ ماذا يمنعه من الظهور في فيديو لا يضيف أي مخاطر ضده الي مخاطر التسجيل الصوتي؟

معتصم اقرع

