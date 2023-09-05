الأمن يضبط شخصين جمعا 16 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي





تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما الإجرامى في تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة الاقتصادية حفاظًا على الاقتصاد الوطني.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفي وبالمخالفة للقانون.

أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

القاهرة 24