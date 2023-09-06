



تحويل بورتسودان الى عاصمة سياسية دائمة امر ممتاز يجب ايضا تفعيل نظام الحكم اللامركزي في السودان وتخويل الأقاليم بكامل صلاحيات وان تجرى كل المعاملات الحكومية و التخليص الجمركي في عواصم الأقاليم وايضا تمكين الأقاليم من أحقية التصرف في مواردها مع العمل على إعادة تأهيل المطارات وشبكة الطرق

والعمل على إعادة تأهيل الخرطوم بمدنها الثلاث بعد الحرب اولا بنقل كافة المقار العسكرية إلى خارج المناطق السكنية والعمل على القضاء على التهديدات الامنية بإزالة العشوائيات وضبط الوجود الأجنبي وتأهيلها لكي تصبح عاصمة اقتصادية نظرا لموقعها و مركزا للتعليم الجامعي لان اغلب مقار الجامعات الحكومية فيها

زايد الحافظ

