شاهد بالفيديو.. الرئيس البرهان يكسر بروتوكول الحماية بمدينة كسلا وينزل من سيارته بطريقة مفاجئة ليعانق المواطنين.. أحدهم يجري لاحتضانه وتقبيل رأسه والجماهير تتجمع حوله بالعشرات





قام رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بكسر بروتوكول الحماية وذلك بمدينة كسلا التي زارها قبل أيام.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام البرهان وبطريقة مفاجئة بكسر البروتوكول من خلال النزول من السيارة التي كانت تقله.

وفور مشاهدة المواطنين الحاضرين بالشارع العام له قام أحدهم بالجري نحوه وقام باحتضانه, ليتفاجأ الحرس الخاص بقائد الجيش بتجمع العشرات من المواطنين حوله في مشهد نال اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين