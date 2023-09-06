نقلة نوعية في العمل الجنائي بنهر النيل





كشف المقدم شرطة السر حسن أحمد مدير إدارة الأدلة الجنائية بولاية نهر النيل كشف عن تطور كبير ونقلة نوعية شهدها عمل إدارة الأدلة الجنائية خلال الفترة الماضية مشيرا لإضافة أجهزة حديثة منها جهاز كاشف المعادن الذي يساعد في الكشف عن المعادن والمتفجرات ويسهم في تأمين الشخصيات الهامة وقاعات المحاكم والإجتماعات رفيعة المستوى، وجهاز الأفوميتر وهو جهاز يقوم بقياس التيار الكهربائي في جسد المجني عليه وفي مسرح الجريمة وقد دخل بالفعل في إطار الإستخدام العملي في إحدى بلاغات شرطة الأسرة والطفل.

وأشار المقدم السر إلى رفد إدارة الأدلة الجنائية بالولاية مؤخرا بضباط من أصحاب الإختصاصات الفنية المهمة مؤكدا ان ذلك يشكل إضافة نوعية لها، كما أشار الى إسهامات الأدلة الجنائية في عدد من بلاغات القتل الغامضة التي شغلت الرأي العام.

وأضاف مدير ادارة الادلة الجنائية بنهر النيل ان شعبة الكلاب البوليسية بإدارة الأدلة الجنائية تمتلك 2 كلب بوليسي أحدهما كلب أثر والآخر للإستعراف حيث تعمل الشعبة بكفاءة عالية في القضايا التي تتطلب وجود الكلب البوليسي.

وكشف عن انفتاح إدارته على المحليات بفروع في محليتي شندي والمتمة وفرع جديد مرتقب في محلية أبوحمد إنفاذا لموجهات مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بضرورة توفر أقسام الأدلة الجنائية بكافة المحليات.

وحيا مدير إدارة الأدلة الجنائية جهود اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية ودعمه المادي والمعنوي المستمر الذي ظل يقدمه للأدلة الجنائية حتى تتمكن من القيام بواجبها على الوجه الأمثل.

وكالة سونا