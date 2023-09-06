شاهد بالفيديو تسابيح مبارك في إطلالة مميزة تسأل: هل سنُستبدل قريباً بالذكاء الإصطناعي؟ وتعليقات مثيرة





قالت الإعلامية السودانية تسابيح مبارك من قناة سكاي نيوز عربية بأن الذكاء الاصطناعي قد تسبب في أخطاء كبيرة لدى وسائل إعلام أمريكية.

وسألت تسابيح في بداية حديثها هل يخشى الإعلاميون أن يتم استبدالهم بتقنية الذكاء الاصطناعي؟ وقالت أنها تطمئن الجميع بأن ذلك لك يكون سهلاً وسريعاً، حيث كشفت بأن أخطاء قاتلة وقع فيها الذكاء الاصطناعي في التحرير الإعلامي لدى قنوات أمريكية، ما تسبب في تهكم الجمهور عليها.

ووجد حديث تسابيح تفاعل كبير على صفحتها الرسمية بحسب رصد محرر “النيلين”، حيث اتفق معها البعض، بينما أمن البعض الآخر بأن المستقبل للذكاء الاصطناعي.

شاهد حديث تسابيح مبارك، وتعليقات الجمهور عليها:

رصد وتحرير – “النيلين”