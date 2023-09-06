د. عنتر حسن: وفي النهاية، ما النصر الا من عند الله





شكرا لكل انسان سوداني او سودانية لم تهن عزيمتهم و لم يفتر همتهم وهم يساندون جيشنا الباسل ليل نهار، شكرا لهم وهم يبثون و ينشرون الامل و يمهدون الطريق أمام النصر، وأقول لهم شيئا مهما، نعم قد يتأخر النصر قليلا ونعم قد ينتكس الجيش في بعض المواقع، وهذا هو طبيعة الحروب، لكن النصر قادم لا محالة، كلما ازداد النواح والصراخ بالطعن في الجيش والتشكيك في قيادته وازدادت المنشورات المخونة لهم فهذا دليل على ان الجيش قد اوجعهم في مكان ما، ودليل على ان النصر يقترب، اكثروا دائما في نشر ما تطمئنون به الناس قدر ما عندكم، وأحذروا من نقل كل ما تجدونه في الميديا بغرض طمأنه الناس دون التثبت منه او الوثوق في المصدر، لان ذلك قد تأتي بنتائج عكسية. والخبر المطمئن الكاذب والانتصارات الوهمية الغير موجودة في الواقع قد يكون قد تم نشره لغرض ما، والهدف منه هو نفيه لاحقا حتى يزرعوا الإحباط في قلوب الناس، حتى لا يصدق أحد اذا جاء خبر انتصار وبطولات من ابطال القوات المسلحة في ارض الواقع، ما نؤمن به الآن بصدق، ان الجيش يقوم الان بدوره على اكمل وجه، وكل يوم افضل من قبله في الميدان، وكل يوم المتمردون في ضعف ومعنويات في انهيار، وفقدوا الكثافة النارية بعد تدمير أسلحتهم الثقيلة وفقدانهم لكثير من قيادات في الصف الأول بين اسير وقتيل، وفي النهاية، ما النصر الا من عند الله.

د. عنتر حسن