القبض على المتهم بفعل غير أخلاقي وسط الشارع أثناء مرور سيدة





كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسيدة توثق ارتكاب أحد الأشخاص فعل غير أخلاقي أثناء مرورها من أمامه، مشيرة إلى تكرار تلك الواقعة يوميًا بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه سايس مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة محكوم عليه فى عدد 3 قضايا تسول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة 24