



وما الذى لم يفعله الدعامة بالشعب السوداني؟!

الانتهاكات التي نسبها الأمريكان لعبد الرحيم دقلو تشمل:

1/ القتل

2/ التشويه

3/ التعذيب

4/ الاغتصاب

5/ العنف الجنسي

6/ استهداف النساء والأطفال

7/ استهداف المدنيين

8/ الاختطاف

9/ التهجير القسري

10/ مهاجمة المستشفيات

11/ مهاجمة المواقع الدينية

12/ مهاجمة الأحياء المدنية

13/ انتهاك حقوق الإنسان

14/ ارتكاب جرائم حرب

15/ ارتكاب مذابح جماعية

16/ ارتكاب مذابح عرقية

17/ العنف الجنسي

18/ دفن الضحايا في مقابر جماعية

19/ انتهاك القانون الدولي الإنساني..

دعم سريع