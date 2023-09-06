رأي ومقالات
وما الذى لم يفعله الدعامة بالشعب السوداني؟!
وما الذى لم يفعله الدعامة بالشعب السوداني؟!
الانتهاكات التي نسبها الأمريكان لعبد الرحيم دقلو تشمل:
1/ القتل
2/ التشويه
3/ التعذيب
4/ الاغتصاب
5/ العنف الجنسي
6/ استهداف النساء والأطفال
7/ استهداف المدنيين
8/ الاختطاف
9/ التهجير القسري
10/ مهاجمة المستشفيات
11/ مهاجمة المواقع الدينية
12/ مهاجمة الأحياء المدنية
13/ انتهاك حقوق الإنسان
14/ ارتكاب جرائم حرب
15/ ارتكاب مذابح جماعية
16/ ارتكاب مذابح عرقية
17/ العنف الجنسي
18/ دفن الضحايا في مقابر جماعية
19/ انتهاك القانون الدولي الإنساني..
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