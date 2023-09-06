فاطمة الصادق: تاني يا قحاتة نسمع لينا واحد يقول عبدالرحيم ضرب لي ولا متواصل مع عبدالرحيم





بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على قائد ثاني الدعم السريع “المتمرد” عبدالرحيم دقلو، بدأ الإعلام المحلي والعالمي في تناول القرار بالرصد والتحليل، وبالفكاهة أيضاً.

وكتبت الإعلامية “فاطمة الصادق” على صفحتها الرسمية: “تاني كدي يا قحاته نسمع لينا واحد يقول عبدالرحيم ضرب لي ولا متواصل مع عبد الرحيم .. بل يا سحبي”.

ووجد تفاعل مديرة “قناة البلد” الأستاذة فاطمة الصادق تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان، وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، وعلق المتابعون على المنشور الساخر.

شاهد تفاعل رواد شبكات التواصل مع منشور “فاطمة الصاق”:

نقلاً عن – “كوش نيوز“