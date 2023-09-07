الشواني: أمريكا سبب رئيس للصراع والحرب في السودان





أمريكا سبب رئيس للصراع والحرب في السودان، هي تتحمل مسؤولية سياستها الخاطئة وكيف منحت الاتفاق الإطاري قوة دفع وشرعية وفرضته على البلاد، أمريكا جزء من المؤامرة وما تقوم به الإمارات من تمويل مباشر للمليشيا بالسلاح يتم بموافقتها وعلمها، وهذا سلوك فعلته قديما مع داعش ومع جهات مسلحة كثيرة ليس آخرها الدور السلبي الشرير في سوريا وليبيا. أمريكا مسؤولة مثلها مثل الإمارات عما يحدث في السودان، وهذه العقوبات مجرد شكليات لا تحمل معنى كبير طالما أن المليشيا تتلقى الدعم المباشر بالسلاح من خارج النظم المالية والبنكية. إن استراتيجية أمريكا الحقيقية تجاه السودان كانت ولا تزال تفكيك الجيش السوداني وإضعافه وخلق نظام لتوازن ضعف بين الجيش والمليشيا والنخبة السياسية العميلة.

هشام عثمان الشواني