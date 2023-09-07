



لو قرار حل قوات الدعم السريع باطل لأنها تكونت وفقاً لقانون من برلمان منتخب. فقرار الإطاحة بالبشير وحل البرلمان أيضاً قرار باطل وغير دستوري.

البرهان هو ملك النقلات غير المتوقعة. مثلما خرج فجأة من القيادة العامة، هاهو مرة أخرى وبشكل مباغت وغير متوقع يحل الدعم السريع ويلغي قانونه بمراسيم دستورية في لحظة كان يتوقع منه الناس أن يعود للتفاوض في أي لحظة!

حل قوات الدعم السريع جاء في توقيت قاتل في نفس يوم فرض أمريكا لعقوبات على قائد ثاني الدعم السريع بسبب الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها هذه القوات.

بالطبع هذه مجرد مصادفة؛ لا أتوقع أن البرهان قد استغل مناسبة العقوبات ليقرر حل الدعم السريع بمرسوم دستوري. ولكن القرار جاء في لحظة وصلت الإدانة للمليشيا لمرحلة غير مسبوقة؛ أمريكا نفسها أدانت الدعم السريع وقادته، فمن سيجرؤ على الدفاع عنها؟

ما حدث ليس حلاً للدعم السريع كقرار. ما حدث هو تدمير قوات الدعم السريع وسحقها عسكرياً وثمن باهظ تم دفعه، ثم حل قوات الدعم السريع. وبدون ذلك لم يكن من الممكن حل هذه القوات.

حليم عباس

