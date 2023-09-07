عمرو صالح: والجنجويد ينحل!





اليوم تنصر جماهير ثورة ديسمبر لكرامتها ويتحقق أحد أهم شعاراتها القاضي بحل الجنجويد. فذات الذي خرج على الثوار قائلا لهم أن الدعم السريع خرج من رحم القوات المسلحة حين كانوا يهتفون با برهان ثكانتك أولى ماف مليشيا بتحكم دولة وبعد أن ألغى المادة (٥) بشماله، جاء اليوم ليتخذ قرار حل الدعم السريع بيمينه!

لو كنا كجماهير ثورة ديسمبر نعلم أو نفهم ولمن نتبع ضلالات الحرية والتغيير، فالآن فقط استجمعت إرادة المؤسسة العسكرية في مسار الإرادة للتأسيسية لثورة ديسمبر! واليوم فقط نلنا قدرا ليس يسيرا من العدالة في دماء بهاء وشهداء سبتمبر وفض الاعتصام! اليوم هو الإعلان الحقيقي لسقوط أسوأ بقايا نظام الانقاذ.

يا جماهير ديسمبر، ديسمبر أنتم وليست الحرية والتغيير؛ ديسمبر ثورة عجزنا أن نعد أيامها أو أن نحصي أبطالها؛ ثورة ستبقى هي ويتغير أبطالها وأعدائها؛ ديسمبر ثورة كان ولا زال وعيها يتخلق في مجال فعلها؛ وإذ تفعلت ذات يوم بسلمية جماهيرها فهي تنصر اليوم بسلاح جيشها!

المجد والخلود لشهداء هبة سبتمبر وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء حرب إبريل من القوات المسلحة؛

المجد والنصر للقوات المسلحة السودانية؛

الرفعة والمنعة والبقاء للدولة السودانية!

#الدعم_السريع_في_فتيل

عمرو صالح